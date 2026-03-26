الحرس الوطني الكويتي يسقط طائرتين مسيّرتين

الكويت-سانا

أعلنت الكويت اليوم الخميس، إسقاط طائرتين مسيّرتين، مؤكدةً تعزيز الجاهزية الأمنية، لمواجهة أي تهديد يستهدف أمنها وسيادتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني جدعان فاضل جدعان في بيان صحفي، نُشر على منصة “X”: إن قوة الواجب تمكنت من إسقاط طائرتي “درون” في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها، مضيفاً: إن “هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة، لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة”.

ودعا المتحدث الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة، مؤكداً أن “قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية”.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت أول أمس الثلاثاء، أنّ منظومات دفاعاتها الجوية اعترضت 13 صاروخاً ودمرتها، كما رصدت 13 طائرة مسيّرة معادية دُمر 10 منها.

وتشنّ إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة؛ من بينها الكويت، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.