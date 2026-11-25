بروكسل-سانا
أقرّ البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء قانون الأدوية الحرجة الهادف إلى تعزيز إنتاج الأدوية الأساسية داخل الاتحاد الأوروبي، والحد من اضطرابات سلاسل الإمداد، وتشجيع الاستثمار والابتكار في القطاع الدوائي.
وذكر البرلمان الأوروبي على موقعه الرسمي أن القانون الذي حاز الأغلبية بـ 592 صوتاً مقابل 35، وامتناع 30 عضواً عن التصويت يستهدف معالجة اعتماد أوروبا على عدد محدود من مورّدي الأدوية ومكوناتها الفعالة، ولا سيما من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويهدف التشريع، بحسب نص القانون، إلى تعزيز الصناعة الدوائية داخل الاتحاد الأوروبي، عبر تقديم دعم مالي للمصانع المنتجة للأدوية الحرجة أو مكوناتها الفعالة، وتسريع الإجراءات الإدارية اللازمة لتوسيع قدراتها الإنتاجية، مع إعطاء الحكومات الأوروبية الأولوية لموثوقية سلاسل الإمداد عند إبرام صفقات شراء الأدوية، بدلاً من الاعتماد على معيار السعر الأدنى.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت التشريع في آذار 2025، ويركز بصورة خاصة على الأدوية الأساسية التي قد يؤدي نقصها إلى أضرار خطيرة بالمرضى، ومنها المضادات الحيوية والإنسولين وعلاجات الأمراض المزمنة.