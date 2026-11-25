بروكسل-سانا‏

أقرّ البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء قانون الأدوية الحرجة الهادف إلى تعزيز إنتاج الأدوية ‏الأساسية داخل الاتحاد الأوروبي، والحد من اضطرابات سلاسل الإمداد، وتشجيع الاستثمار ‏والابتكار في القطاع الدوائي.‏

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وذكر البرلمان الأوروبي على موقعه الرسمي أن القانون الذي حاز الأغلبية بـ 592 صوتاً ‏مقابل 35، وامتناع 30 عضواً عن التصويت يستهدف معالجة اعتماد أوروبا على عدد محدود ‏من مورّدي الأدوية ومكوناتها الفعالة، ولا سيما من خارج الاتحاد الأوروبي.‏

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ويهدف التشريع، بحسب نص القانون، إلى تعزيز الصناعة الدوائية داخل الاتحاد الأوروبي، ‏عبر تقديم دعم مالي للمصانع المنتجة للأدوية الحرجة أو مكوناتها الفعالة، وتسريع الإجراءات ‏الإدارية اللازمة لتوسيع قدراتها الإنتاجية، مع إعطاء الحكومات الأوروبية الأولوية لموثوقية ‏سلاسل الإمداد عند إبرام صفقات شراء الأدوية، بدلاً من الاعتماد على معيار السعر الأدنى.‏

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وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت التشريع في آذار 2025، ويركز بصورة خاصة على ‏الأدوية الأساسية التي قد يؤدي نقصها إلى أضرار خطيرة بالمرضى، ومنها المضادات الحيوية ‏والإنسولين وعلاجات الأمراض المزمنة.‏