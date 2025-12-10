غوتيريش يندد باحتجاز الحوثيين 59 موظفاً أممياً ويطالب بالإفراج الفوري عنهم

نيويورك-سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء “الاحتجاز التعسفي” لـ 59 من موظفي الأمم المتحدة من قبل الحوثيين في اليمن، مندداً بإحالة عدد من هؤلاء لمحاكمهم الخاصة.

كما أعرب غوتيريش في بيان اليوم، نقلته وكالة فرانس برس، عن قلقه أيضاً إزاء اعتقال العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وأشار البيان إلى أن موظفي الأمم المتحدة محتجزون في الحبس الانفرادي دون اتباع أي إجراءات قانونية، الأمر الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي، مذكراً بأن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية عن جميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.

ودعا غوتيريش للإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين.

ونفذ الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء من الأراضي اليمنية في السنوات الأخيرة، موجات عدة من الاعتقالات، ويواصلون احتجاز 59 موظفاً من الأمم المتحدة، ويحرمونهم من أي تواصل مع العالم الخارجي.