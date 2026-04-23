مقتل عشرة أشخاص في هجوم مسلح على موقع تعدين جنوب غرب باكستان

إسلام آباد-سانا

قُتل عشرة أشخاص، واخُتطف آخرون في هجوم مسلح على موقع لاستكشاف المعادن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية قولها اليوم الخميس: إن نحو 40 مسلحاً يستقلون دراجات نارية ومركبات أخرى هاجموا مساء أمس موقع مشروع التعدين التابع لشركة “ناشيونال ريسورسز برايفت ليمتد” الباكستانية في منطقة داريغوان بمقاطعة تشاغاي، مضيفة: إن المهاجمين استخدموا أسلحة نارية خفيفة وطلقات من قاذفات قنابل مركبة تحت السبطانات.

وقال مسؤول في الإدارة المحلية: إن “الهجوم أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم سبعة عمال وثلاثة من عناصر الأمن”، فيما أشارت تقارير إلى أن المسلحين أخذوا أيضاً بعض الموظفين رهائن، ونفذوا عمليات حرق وتخريب، ما أدى إلى إتلاف ثلاث ناقلات وقود وإشعال النار في عدة خيم ومركبتين في الموقع.

وأطلقت قوات الأمن عملية تمشيط في المنطقة لتعقب الجناة واستعادة المخطوفين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكان مسلحون مما يسمى ” جيش تحرير بلوشستان” شنوا في شباط الماضي سلسلة من الهجمات المنسقة في مختلف أنحاء المنطقة، أسفرت عن مقتل العشرات.