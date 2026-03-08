واشنطن تنفي احتجاز إيران جنوداً أمريكيين

واشنطن-سانا

نفت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد ما تداولته وسائل إعلام، حول احتجاز طهران أفراداً من الجيش الأمريكي كأسرى.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم القيادة المركزية تيم هوكينز قوله في تصريح: “إن النظام الإيراني يبذل قصارى جهده لنشر التضليل، وهذا مثال آخر واضح على ذلك”.

وجاء نفي القيادة المركزية الأمريكية رداً على منشور لأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على منصة إكس، زعم فيه ورود تقارير تفيد بوقوع عدد من الجنود الأمريكيين في الأسر.

وتتواصل منذ الـ 28 من شباط الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى جانب اعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات طالت دول الخليج العربي والأردن والعراق ودولاً إقليمية أخرى.

