مقتل 23 شخصاً جراء هجمات مسلحين في نيجيريا

69b8ff4e4c59b74127124feb مقتل 23 شخصاً جراء هجمات مسلحين في نيجيريا

أبوجا-سانا

لقي 23 شخصاً مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال، جراء هجمات نفذها مسلحون في مناطق متفرقة بشمال شرق وشمال غرب نيجيريا.

ونقلت فرانس برس عن تقارير أمنية دولية قولها: “إن مسلحين يشتبه بانتمائهم لجماعة “بوكو حرام” شنوا هجوماً على قرية في ولاية بورنو شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، فيما قُتل 12 آخرون في هجومين منفصلين استهدفا قريتين في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا”.

وأشارت التقارير إلى أن مسلحين يستقلون دراجات نارية هاجموا قرية في ولاية بورنو، ما تسبب بوقوع ضحايا وفقدان عدد من السكان، مرجحة ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة خطورة الإصابات وحالات الفقدان.

وفي سياق متصل، هاجمت مجموعات مسلحة قرية “رومبوكي” في ولاية زامفارا، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، في حين استهدف هجوم آخر قرية “نيكاي” متسبباً بمقتل ثلاثة أطفال على الأقل.

وتشهد نيجيريا تدهوراً أمنياً في مناطق عدة جراء تصاعد اعتداءات المجموعات المسلحة وعصابات السطو في وقت تحاول فيه القوات الحكومية جاهدةً بسط السيطرة ومواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.

