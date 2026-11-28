موسكو-سانا
ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، بالقرب من مدينة يليزوفو في جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن مركز الزلزال وقع بعمق 188.4 كيلومتراً، عند التقاء دائرة عرض 53.72 درجة شمالاً وخط طول 158.08 درجة شرقاً.
ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وسبق أن ضرب زلزال بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر في تموز من العام الماضي ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا، متسبباً بوقوع عدد من الإصابات ودمار عدد من المباني، وعُد أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952.