موسكو-سانا‏

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر ‏اليوم السبت، بالقرب من مدينة يليزوفو في جزيرة كامتشاتكا ‏شرق روسيا.‏

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على موقعها ‏الإلكتروني، أن مركز الزلزال وقع بعمق 188.4 كيلومتراً، ‏عند التقاء دائرة عرض 53.72 درجة شمالاً وخط طول ‌‏158.08 درجة شرقاً.‏

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء ‏الزلزال.‏

وسبق أن ضرب زلزال بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ‏ريختر في تموز من العام الماضي ساحل شبه جزيرة ‏كامتشاتكا، متسبباً بوقوع عدد من الإصابات ودمار عدد من ‏المباني، وعُد أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952.‏