بين الأسطورة الشعبية والهندسة الرومانية.. “سرير بنت الملك” بمدينة بصرى الشام تاريخ النشر: 2026/11/28 8:01 مساءً اخر تحديث: 2026/11/28 8:01 مساءً قائمة الصور 1/3 مشاركة فعّالة في انتخابات مجلس الشعب في دائرة إعزاز الانتخابية بريف حلب مركز التسوية في مدينة اللاذقية يعود للعمل مجدداً… ويستأنف تسليم بطاقات التسوية المؤقتة من التجهيزات الأمنية واستعدادات الفرق الطبية في ساحة الأمويين قبل بدء الاحتفال بتحرير سوريا سوق الجزماتية في حي الميدان الدمشقي قُبيل موعد الإفطار رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يناقش مع المحافظ آليات تطبيقها صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام آخر الأخبار دولي باكستان تدين الاعتداء بطائرة مسيّرة على الكويت 3 صور تشييع جثمان شهيد قوى أمن الطرق عبادة علي السرماني في مدينة دير الزور انفوغراف مشروع الربط السككي الإقليمي.. ممر يربط السعودية بتركيا عبر سوريا والأردن