جنيف-سانا
حذرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) من تصاعد العنف ضد النساء المنخرطات في الحياة السياسية والعامة، مشيرة إلى أن الاعتداءات الجسدية والتهديدات والإساءة الرقمية تمثّل عائقاً خطيراً أمام تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار.
وأوضحت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة بمناسبة حملة ”16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، أن الاعتداءات التي تستهدف السياسيات والناشطات لا تهدد سلامتهن الشخصية فحسب بل تسهم في إقصاء النساء عن المجال العام.
اعتداءات متزايدة
وأشارت اللجنة إلى حوادث شهدتها دول عدة حول العالم بما فيها تعرض النائبة الأسترالية هيلين هاينز في التاسع من تشرين الأول الماضي لهجوم أدى إلى فقدان ساقيها، ومقتل الناشطة السياسية الجنوب أفريقية جانيت ماغوغو بإطلاق نار مطلع الشهر ذاته، والاعتداء على المرشحة لمنصب عمدة نونغو سولو داخل منزلها في 30 أيلول الماضي.
كما ساقت اللجنة أمثلة أخرى من بينها تلقي مرشحات في البرازيل تهديدات بالقتل والعنف الجنسي والاعتداء على مستشارة محلية خلال تجمع انتخابي، معتبرة أن هذه الوقائع تعكس المخاطر المتزايدة التي تواجه النساء في المجال السياسي.
تمييز متعدد
وأكدت لجنة (سيداو) أن النساء لا يتعرضن للمخاطر ذاتها بالدرجة نفسها، إذ قد تتفاقم أشكال العنف والتمييز بحق النساء الريفيات والسكان الأصليات وذوات الإعاقة، ما يستدعي سياسات حماية تراعي اختلاف ظروف النساء وتضمن مشاركتهن السياسية بأمان وعلى قدم المساواة.
وشددت اللجنة على أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في التوصية العامة رقم 40 لعام 2024، التي تدعو إلى تحقيق التمثيل المتساوي والشامل للنساء في مواقع صنع القرار، مؤكدة أن العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي قد يدفع النساء إلى الانسحاب من الحياة العامة، ويخلق مناخاً من الخوف يثني أخريات عن المشاركة.
كما دعت إلى اعتماد نهج متكامل يقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وتنسيق السياسات، إلى جانب تطوير آليات المساءلة والشكاوى وفق التوصية العامة رقم 41، مؤكدة أن ضمان التمثيل المتساوي للمرأة في مراكز صنع القرار يتطلب توفير بيئة آمنة وتشريعات رادعة وآليات فعالة للمساءلة والحماية بما يضمن عدم إقصاء النساء بسبب العنف أو التهديد.
يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) هي هيئة خبراء أممية مستقلة تراقب تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ عام 1981.
وتتابع اللجنة التزام الدول بحماية حقوق المرأة، بما في ذلك حقها في المشاركة السياسية والعامة، وتصدر ملاحظات وتوصيات بشأن أوجه القصور في تطبيق الاتفاقية.