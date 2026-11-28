جنيف-سانا ‏

حذرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) من ‏تصاعد العنف ضد النساء المنخرطات في الحياة السياسية والعامة، مشيرة إلى أن ‏الاعتداءات الجسدية والتهديدات والإساءة الرقمية تمثّل عائقاً خطيراً أمام تعزيز ‏مشاركة المرأة في عملية صنع القرار.‏

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة بمناسبة حملة ‌‏”16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، أن الاعتداءات ‏التي تستهدف السياسيات والناشطات لا تهدد سلامتهن الشخصية فحسب بل تسهم في ‏إقصاء النساء عن المجال العام.‏

اعتداءات متزايدة ‏

وأشارت اللجنة إلى حوادث شهدتها دول عدة حول العالم بما فيها تعرض النائبة ‏الأسترالية هيلين هاينز في التاسع من تشرين الأول الماضي لهجوم أدى إلى فقدان ‏ساقيها، ومقتل الناشطة السياسية الجنوب أفريقية جانيت ماغوغو بإطلاق نار مطلع ‏الشهر ذاته، والاعتداء على المرشحة لمنصب عمدة نونغو سولو داخل منزلها في 30 ‏أيلول الماضي.‏

كما ساقت اللجنة أمثلة أخرى من بينها تلقي مرشحات في البرازيل تهديدات بالقتل ‏والعنف الجنسي والاعتداء على مستشارة محلية خلال تجمع انتخابي، معتبرة أن هذه ‏الوقائع تعكس المخاطر المتزايدة التي تواجه النساء في المجال السياسي.‏

تمييز متعدد

وأكدت لجنة (سيداو) أن النساء لا يتعرضن للمخاطر ذاتها بالدرجة نفسها، إذ قد تتفاقم ‏أشكال العنف والتمييز بحق النساء الريفيات والسكان الأصليات وذوات الإعاقة، ما ‏يستدعي سياسات حماية تراعي اختلاف ظروف النساء وتضمن مشاركتهن السياسية ‏بأمان وعلى قدم المساواة.‏

وشددت اللجنة على أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في التوصية العامة رقم 40 لعام ‌‏2024، التي تدعو إلى تحقيق التمثيل المتساوي والشامل للنساء في مواقع صنع القرار، ‏مؤكدة أن العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي قد يدفع النساء إلى الانسحاب ‏من الحياة العامة، ويخلق مناخاً من الخوف يثني أخريات عن المشاركة.‏

كما دعت إلى اعتماد نهج متكامل يقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية ‏وتنسيق السياسات، إلى جانب تطوير آليات المساءلة والشكاوى وفق التوصية العامة ‏رقم 41، مؤكدة أن ضمان التمثيل المتساوي للمرأة في مراكز صنع القرار يتطلب ‏توفير بيئة آمنة وتشريعات رادعة وآليات فعالة للمساءلة والحماية بما يضمن عدم ‏إقصاء النساء بسبب العنف أو التهديد.‏

يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) ‏هي ‏هيئة خبراء أممية مستقلة تراقب تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ‏المرأة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ عام 1981.‏

وتتابع اللجنة التزام الدول بحماية حقوق المرأة، بما في ذلك حقها في المشاركة ‏السياسية والعامة، وتصدر ملاحظات وتوصيات بشأن أوجه القصور في تطبيق ‏الاتفاقية.‏