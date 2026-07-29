مقتل 13 شخصاً في الزلزال الذي ضرب جنوب غرب اليابان

طوكيو-سانا



أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، اليوم الأربعاء، مقتل 13 شخصاً جراء الزلزال الذي ضرب مدينة كوماموتو في جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” عن رئيسة الوزراء قولها في تصريحات صحفية إن “فرق الإنقاذ تواصل جهودها المكثفة للبحث عن المفقودين وإجلاء العالقين وسط دمار مادي طال البنى التحتية”، مشيرة إلى أنه تم إرسال طواقم طوارئ متخصصة وفرق إنقاذ جوية لمعالجة آثار الكارثة.



وفي السياق ذاته، تسببت الهزات الأرضية القوية بوقوع انفجار داخل مركز تجاري في بلدة كاشيما بالمحافظة، أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وتدمير أجزاء واسعة من المبنى، بينما لا تزال حركة قطارات “شينكانسن” فائقة السرعة معلقة وسط إجراءات أمنية وفنية لتقييم سلامة الخطوط والجسور.

وكان زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر ضرب كوماموتو جنوب اليابان أمس الثلاثاء، وسط تحذيرات من تشكل أمواج مد عالية “تسونامي” على سواحل بحر أرياكي وبحر ياتسوشيرو.



يشار إلى أن اليابان تتعرض بشكل متكرر لزلازل وهزات أرضية، لوقوعها في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تكثر الأنشطة الزلزالية والبركانية.