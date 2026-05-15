الصين ترسل خمسة أقمار صناعية للفضاء على متن الصاروخ “ليجيان-1واي 13”

بكين-سانا

أطلقت الصين، اليوم الجمعة، صاروخاً حاملاً من طراز “ليجيان-1 واي 13″، لترسل خمسة أقمار صناعية إلى الفضاء.

وذكرت وكالة” شينخوا” للأنباء أن الصاروخ انطلق ظهر اليوم من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري في شمال غربي الصين، ونجح في إرسال الأقمار الصناعية وهي من طراز “تيانيان-27″، إلى مداراتها المحددة.

وهذه هي الرحلة رقم 13 للصاروخ الحامل “ليجيان-1″، والإطلاق رقم 14 لسلسلة صواريخ “ليجيان”، وحتى الآن، نجحت هذه السلسلة في إرسال ما مجموعه 100 قمر صناعي إلى الفضاء، بإجمالي كتلة حمولات وضعت في المدار تجاوزت 18 طناً.

ويُعد صاروخ “ليجيان-1″، الذي طورته شركة “سي أيه إس سبيس”، صاروخاً حاملاً يعمل بالوقود الصلب ويتميز بقدرات الاستجابة السريعة، ووفقا للشركة، فإنه يعتمد تصميماً يسمح بتوافق متنوع بين جسم الصاروخ ومهام الأقمار الصناعية المختلفة.

أما القمر الصناعي “تيانيان-27″، والمعروف أيضاً باسم “يوشي”، الذي أُطلق في هذه المهمة، فهو مزود بشاشة عرض فضائية، وكاميرا مراقبة فضائية، وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى حمولة معالجة ذكية على متنه.

وسيجري هذا القمر عمليات تحقق في المدار لتقنيات الاستشعار عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء الجديدة، إضافة إلى تنفيذ مهام تشمل العرض والتقاط الصور الشخصية (سيلفي) في المدار، والمعالجة الذكية للبيانات.