واشنطن-سانا‏

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي عندما يقرر ذلك، في ‏وقت تدخل فيه شهرها التاسع، وسط تصاعد الضغوط الداخلية المطالبة بإنهائها.‏

ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية عن ترامب قوله، خلال اتصال أجراه أمس الخميس ‏مع جنود أمريكيين من منتجع مارالاغو: “ستنتهي الحرب، بصراحة، متى أردت ذلك”، ‏مضيفاً أن إدارته تمنح إيران فرصاً للتوصل إلى اتفاق وتجنب سقوط مزيد من ‏الضحايا، لكنه أعرب عن شكوكه في استجابة طهران لهذه المساعي.‏

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تزايد الضغوط السياسية لإنهاء الحرب، مع استعداد ‏الديمقراطيين لتولي الأغلبية في مجلسي الكونغرس، بعدما أسقط الجمهوريون في ‏مجلس الشيوخ، مطلع الشهر الجاري، مشروع قرار كان يهدف إلى إلزام الرئيس ‏الأمريكي بوقف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.‏

وشهدت الأسابيع الماضية تبادلاً للضربات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ استهدفت ‏ضربات إيرانية قاعدة جوية أمريكية في الكويت، فيما قصفت القوات الأمريكية جزيرة ‏قشم الإيرانية في مضيق هرمز، بعد فترة من الهدوء غير الرسمي استمرت نحو ‏شهرين.‏

وبحسب تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية ارتفعت تكلفة الحرب التي بدأت في نهاية شباط ‏الماضي إلى نحو 48.3 مليار دولار حتى 13 تشرين الثاني الجاري، وفق إفادة ‏مسؤول الشؤون المالية والمخصصات في البنتاغون آرثر ميلر أمام لجنة القوات ‏المسلحة في مجلس الشيوخ.‏