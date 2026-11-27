واشنطن-سانا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي عندما يقرر ذلك، في وقت تدخل فيه شهرها التاسع، وسط تصاعد الضغوط الداخلية المطالبة بإنهائها.
ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية عن ترامب قوله، خلال اتصال أجراه أمس الخميس مع جنود أمريكيين من منتجع مارالاغو: “ستنتهي الحرب، بصراحة، متى أردت ذلك”، مضيفاً أن إدارته تمنح إيران فرصاً للتوصل إلى اتفاق وتجنب سقوط مزيد من الضحايا، لكنه أعرب عن شكوكه في استجابة طهران لهذه المساعي.
وتأتي تصريحات ترامب في ظل تزايد الضغوط السياسية لإنهاء الحرب، مع استعداد الديمقراطيين لتولي الأغلبية في مجلسي الكونغرس، بعدما أسقط الجمهوريون في مجلس الشيوخ، مطلع الشهر الجاري، مشروع قرار كان يهدف إلى إلزام الرئيس الأمريكي بوقف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.
وشهدت الأسابيع الماضية تبادلاً للضربات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ استهدفت ضربات إيرانية قاعدة جوية أمريكية في الكويت، فيما قصفت القوات الأمريكية جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز، بعد فترة من الهدوء غير الرسمي استمرت نحو شهرين.
وبحسب تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية ارتفعت تكلفة الحرب التي بدأت في نهاية شباط الماضي إلى نحو 48.3 مليار دولار حتى 13 تشرين الثاني الجاري، وفق إفادة مسؤول الشؤون المالية والمخصصات في البنتاغون آرثر ميلر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.