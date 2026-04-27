وزيرا الخارجية السعودي والبحريني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وذكر موقع وزارة الخارجية السعودية على حسابه على منصة إكس أن مباحثات الوزيرين الهاتفية مساء أمس الأحد تناولت الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى استمرار التنسيق الثنائي بهذا الشأن.

وشهدت المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، واعتداءات إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدة دول عربية وإقليمية.