مقتل مسلح وإصابة شخصين في إطلاق نار بجامعة أولد دومينيون الأمريكية

واشنطن-سانا

قُتل مسلح وأصيب شخصان بجروح، جراء حادث إطلاق نار وقع اليوم الخميس في جامعة “أولد دومينيون” بولاية فرجينيا الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن إدارة الجامعة قولها في بيان: “إن مسلحاً فتح النار داخل مبنى كلية الأعمال، ما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى”، فيما أكدت الشرطة المحلية مقتل المسلح دون الكشف عن هويته أو ملابسات مقتله.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم نظام الرعاية الصحية “سينتيرا هيلث” أن حالة المصابين حرجة، بينما أشار المتحدث باسم قيادة الكشافة بالجيش الأمريكي، المقدم جيمي ديلونغشامب، إلى أن الجريحين هما عضوان في فيلق تدريب ضباط الاحتياط بالجامعة.

بدورها، ذكرت حاكمة ولاية فرجينيا أبيجيل سبانبرغر أنه يتم حشد الدعم الحكومي لتقديم المساعدة اللازمة ومتابعة تطورات الوضع.

وتقع جامعة “أولد دومينيون” في منطقة تضم محطة “نورفولك” البحرية التي تعد أكبر قاعدة بحرية في العالم، حيث يرتبط نحو 30 بالمئة من طلاب الجامعة بالمؤسسة العسكرية الأمريكية.

وكان شخصان قتلا وأصيب ثالث بجروح، إثر إطلاق نار وقع في الثالث عشر من الشهر الماضي، في حرم جامعة كارولاينا الجنوبية، في الولايات المتحدة الأمريكية.