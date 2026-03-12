مقتل مسلح وإصابة شخصين في إطلاق نار بجامعة أولد دومينيون الأمريكية

photo 2026 03 12 22 28 29 مقتل مسلح وإصابة شخصين في إطلاق نار بجامعة أولد دومينيون الأمريكية

واشنطن-سانا

قُتل مسلح وأصيب شخصان بجروح، جراء حادث إطلاق نار وقع اليوم الخميس في جامعة “أولد دومينيون” بولاية فرجينيا الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن إدارة الجامعة قولها في بيان: “إن مسلحاً فتح النار داخل مبنى كلية الأعمال، ما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى”، فيما أكدت الشرطة المحلية مقتل المسلح دون الكشف عن هويته أو ملابسات مقتله.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم نظام الرعاية الصحية “سينتيرا هيلث” أن حالة المصابين حرجة، بينما أشار المتحدث باسم قيادة الكشافة بالجيش الأمريكي، المقدم جيمي ديلونغشامب، إلى أن الجريحين هما عضوان في فيلق تدريب ضباط الاحتياط بالجامعة.

بدورها، ذكرت حاكمة ولاية فرجينيا أبيجيل سبانبرغر أنه يتم حشد الدعم الحكومي لتقديم المساعدة اللازمة ومتابعة تطورات الوضع.

وتقع جامعة “أولد دومينيون” في منطقة تضم محطة “نورفولك” البحرية التي تعد أكبر قاعدة بحرية في العالم، حيث يرتبط نحو 30 بالمئة من طلاب الجامعة بالمؤسسة العسكرية الأمريكية.

وكان شخصان قتلا وأصيب ثالث بجروح، إثر إطلاق نار وقع في الثالث عشر من الشهر الماضي، في حرم جامعة كارولاينا الجنوبية، في الولايات المتحدة الأمريكية.

إلغاء عشرات الرحلات الجوية إثر ثوران بركان في إندونيسيا
اتفاقية لإنتاج طائرات SJ-100 الروسية في الهند
تركيا تدين هجمات إسرائيل على غزة ولبنان وتطالبها بالالتزام بخطة السلام
إفراج مشروط عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
القادة المشاركون في قمة الدوحة الطارئة: العدوان الإسرائيلي على قطر انتهاك خطير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك