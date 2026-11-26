بيروت-سانا

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الخميس، أن الشراكة والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، يشكلان أساساً لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان.

وأعربت يونيفيل، في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس، عن تقديرها للعلاقات الوثيقة مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، مشددة على مواصلة العمل المشترك لاستعادة الاستقرار الكامل في جنوب لبنان.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، في 11 آب 2006، القرار 1701 بهدف وقف الأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جميع أراضيها.

وينصّ القرار على دعم انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، واحترام الخط الأزرق، وإقامة منطقة بينه وبين نهر الليطاني خالية من أي قوات مسلحة أو أسلحة، باستثناء التابعة للدولة اللبنانية ويونيفيل.