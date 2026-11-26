الكويت-سانا

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، الاعتداء الإيراني الذي استهدف مواقع حيوية في البلاد بطائرات مسيّرة، وأسفر عن مقتل شخصين من الجنسية الإيطالية، وإصابة مواطن كويتي وآخر باكستاني، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس، أن الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة الكويت وتهديداً مباشراً لأمنها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، محذرة من أن استمرار الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً يهدد استقرار المنطقة، ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر.

وشددت الوزارة على احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأراضيها ومنشآتها الحيوية، استناداً إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، معربةً عن تعازيها لإيطاليا، حكومة وشعباً، بوفاة مواطنيها، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت، في وقت سابق اليوم، إصابة أربعة أشخاص جراء سقوط شظايا عقب تصدي الدفاعات الجوية لطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، قبل وفاة المصابين الإيطاليين متأثرين بجراحهما.