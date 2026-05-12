ستة قتلى في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل ستة أشخاص، وأُصيب آخرون، جراء غارة إسرائيلية على بلدة في كفردونين – قضاء صور جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار ليلاً على منزل مأهول في كفردونين، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى، و7 جرحى، نقلوا إلى مستشفيات صور.

وقصفت مدفعية العدو فجراً، أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون، كما أقدمت على تفجير عدد من المنازل في حي عين الصغيرة في مدينة بنت جبيل.



وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مرتين على بلدة صريفا في صور أيضاً، وسُجل تحليق كثيف للطيران المسيّر المعادي فوق مجرى نهر الليطاني.



إلى ذلك، توغلت قوة إسرائيلية إلى منطقة هورا – راس الخلة قرب بناية الوقف في بلدة دير ميماس- قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، وعمدت إلى تفخيخ محطة ضخ المياه التي تغذّي البلدة بأكملها بمياه الشفة التي تعمل على الطاقة الشمسية، قبل أن تنفّذ عملية نسفها قرابة الساعة الخامسة فجراً، وقد تسبّب الانفجار العنيف بأضرار جسيمة في المكان.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مساء أمس، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2869 قتيلاً و8730 جريحاً.