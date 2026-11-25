القدس المحتلة-سانا‏

قُتل أربعة فلسطينيين، وأُصيب آخرون اليوم الأربعاء، جراء ‏قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، ‏بالتزامن مع حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في ‏محافظتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن أربعة فلسطينيين ‏من عائلة واحدة قتلوا، بينهم طفلتان، كما أصيب عدد من ‏الأشخاص، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم ‏الشاطئ غرب مدينة غزة.‏

وفي الضفة الغربية داهم جنود الاحتلال منازل الفلسطينيين ‏وفتشوها واعتقلوا ستة أشخاص من محافظة الخليل، واثنين ‏من نابلس.‏

وكان ثلاثة فلسطينيين، قتلوا أمس الثلاثاء جراء قصف نفذته ‏طائرة مسيّرة للاحتلال ‏الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، فيما ‏اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً خلال ‏اقتحامها محافظتي ‏قلقيلية ونابلس في الضفة الغربية.‏