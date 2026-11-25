القدس المحتلة-سانا
قُتل أربعة فلسطينيين، وأُصيب آخرون اليوم الأربعاء، جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، بالتزامن مع حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في محافظتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة قتلوا، بينهم طفلتان، كما أصيب عدد من الأشخاص، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وفي الضفة الغربية داهم جنود الاحتلال منازل الفلسطينيين وفتشوها واعتقلوا ستة أشخاص من محافظة الخليل، واثنين من نابلس.
وكان ثلاثة فلسطينيين، قتلوا أمس الثلاثاء جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً خلال اقتحامها محافظتي قلقيلية ونابلس في الضفة الغربية.