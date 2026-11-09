مباحثات مصرية بريطانية تؤكد أهمية احتواء ‏التوتر بالمنطقة

‏القاهرة-سانا‏

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ‏خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع مستشار ‏الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول التطورات ‏الإقليمية والدولية وأكدا أهمية احتواء التوتر في ‏المنطقة.‏

‏ ‏

وقال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة ‏الخارجية، في بيان نقله الموقع الإلكتروني ‏للوزارة: إن الجانبين شددا على أهمية تكثيف ‏الجهود لاستعادة التهدئة بالمنطقة، وضرورة ‏الحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية، والعمل ‏على كسر الجمود الراهن في المفاوضات.‏

‏ ‏

وحول الأزمة الأوكرانية، أشار عبدالعاطي إلى ‏أهمية الجهود التي ستبذل في المفاوضات التي ‏تستضيفها أبو ظبي قريباً، مؤكداً أهمية أن يتحقق ‏الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويضمن حرية ‏الملاحة في البحر الاسود نظراً لأهمية استقرار ‏واردات الحبوب.‏

‏ ‏

ويأتي الاتصال في إطار التشاور والتنسيق ‏المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية ‌‏المتلاحقة، والجهود الرامية إلى دعم الأمن ‏والاستقرار والحيلولة دون تفاقم الأوضاع ‏الراهنة.‏