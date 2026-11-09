مباحثات مصرية بريطانية تؤكد أهمية احتواء ‏التوتر بالمنطقة

القاهرة-سانا
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول التطورات الإقليمية والدولية وأكدا أهمية احتواء التوتر في المنطقة.
وقال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان نقله الموقع الإلكتروني للوزارة: إن الجانبين شددا على أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة بالمنطقة، وضرورة الحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية، والعمل على كسر الجمود الراهن في المفاوضات.
وحول الأزمة الأوكرانية، أشار عبدالعاطي إلى أهمية الجهود التي ستبذل في المفاوضات التي تستضيفها أبو ظبي قريباً، مؤكداً أهمية أن يتحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويضمن حرية الملاحة في البحر الاسود نظراً لأهمية استقرار واردات الحبوب.
ويأتي الاتصال في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة، والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار والحيلولة دون تفاقم الأوضاع الراهنة.