مباحثات فرنسية أمريكية لتعزيز دور الناتو ودعم أوكرانيا

باريس-سانا
بحثت وزيرة الدفاع الفرنسية، كاترين فوتران، مع وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أمس السبت، سبل تعزيز دور الدول الأوروبية ضمن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والصناعات الدفاعية، واستمرار تقديم الدعم لأوكرانيا.
وذكرت فوتران في تدوينة لها على منصة “إكس”، عقب لقائها هيغسيث بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي، أن المحادثات تناولت أيضاً آليات تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، ومستجدات الأوضاع في لبنان، بالإضافة إلى التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن فرنسا والولايات المتحدة تستذكران في ذكرى ”يوم النصر” ما رسّخ صداقتهما على مدى 250 عاماً، ولا سيما في وقت تواجه فيه القارة الأوروبية تحديات تهدد حرية شعوبها وأممها.
وتأتي هذه التحركات في إطار تنسيق المواقف بين باريس وواشنطن وخاصة فيما يتعلق بضمان استمرارية تدفق الدعم لأوكرانيا، وتوسيع نطاق العمليات المشتركة لحلف الأطلسي في عدة مناطق استراتيجية حول العالم.
يذكر أن إنزال النورماندي، الذي انطلق في السادس من حزيران عام 1944، يشكل أكبر عملية إنزال بحري وجوي في التاريخ العسكري الحديث، والمنعطف الأبرز في مسار الحرب العالمية الثانية، حيث قادت قوات الحلفاء وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا هذا الهجوم الضخم عبر القنال الإنكليزي لفتح جبهة ثانية في أوروبا الغربية ضد القوات الألمانية النازية، ما أتاح اختراق تحصيناتها وتحرير الأراضي الفرنسية، وصولاً إلى دحر النازية وإنهاء الحرب في القارة الأوروبية عام 1945.