مباحثات فرنسية أمريكية لتعزيز دور الناتو ودعم أوكرانيا

باريس-سانا‏

بحثت وزيرة الدفاع الفرنسية، كاترين فوتران، مع وزير الحرب الأمريكي، بيت ‏هيغسيث، أمس السبت، سبل تعزيز دور الدول الأوروبية ضمن حلف شمال ‏الأطلسي “الناتو”، والصناعات الدفاعية، واستمرار تقديم الدعم لأوكرانيا.

وذكرت فوتران في تدوينة لها على منصة “إكس”، عقب لقائها هيغسيث بمناسبة ‏الذكرى الثانية والثمانين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي، أن المحادثات تناولت ‏أيضاً آليات تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، ومستجدات الأوضاع في لبنان، ‏بالإضافة إلى التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن فرنسا والولايات المتحدة تستذكران في ذكرى ‌‏”يوم النصر” ما رسّخ صداقتهما على مدى 250 عاماً، ولا سيما في وقت تواجه ‏فيه القارة الأوروبية تحديات تهدد حرية شعوبها وأممها.

وتأتي هذه التحركات في إطار تنسيق المواقف بين باريس وواشنطن وخاصة فيما ‏يتعلق بضمان استمرارية تدفق الدعم لأوكرانيا، وتوسيع نطاق العمليات المشتركة ‏لحلف الأطلسي في عدة مناطق استراتيجية حول العالم.

يذكر أن إنزال النورماندي، الذي انطلق في السادس من حزيران عام 1944، ‏يشكل أكبر عملية إنزال بحري وجوي في التاريخ العسكري الحديث، والمنعطف ‏الأبرز في مسار الحرب العالمية الثانية، حيث قادت قوات الحلفاء وفي مقدمتها ‏الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا هذا الهجوم الضخم عبر القنال الإنكليزي لفتح ‏جبهة ثانية في أوروبا الغربية ضد القوات الألمانية النازية، ما أتاح اختراق ‏تحصيناتها وتحرير الأراضي الفرنسية، وصولاً إلى دحر النازية وإنهاء الحرب في ‏القارة الأوروبية عام 1945.