المنظمة البحرية الدولية: سفن تعبر مضيق هرمز بموجب خطة أممية

لندن-سانا

أعلنت “المنظمة البحرية الدولية” التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن سفناً ‌عبرت بالفعل مضيق هرمز في إطار خطة جديدة أعدتها لمغادرة السفن.



ونقلت “رويترز” عن متحدث باسم المنظمة قوله: إن “السفن بدأت بالفعل في العبور بموجب الخطة”، دون تقديم تفاصيل عن السفن التي عبرت أو عددها.



وأظهرت بيانات تتبّع السفن التابعة لمجموعة بورصات لندن أن ما لا يقل عن سفينتين لنقل البضائع الجافة وسفينة شحن واحدة عبرت مضيق هرمز بموجب الخطة، خلال الساعات الـ 12 الماضية.



ووفقاً لبيانات نشرتها منصة ” كبلر” المتخصصة في تتبع حركة السفن عالمياً أمس الثلاثاء، سجل مضيق هرمز ارتفاعاً غير مسبوق في حركة الملاحة البحرية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في نهاية شباط الماضي، حيث عبرت 36 سفينة على الأقل يوم الإثنين الماضي.



وجاء الارتفاع بعد أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي مهّدت لإعادة فتح المضيق.



يذكر أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ 18 من الشهر الجاري مذكرة ‏تفاهم ‏بوساطة ‏باكستانية، تتضمن معالجة عدد من ‏القضايا العالقة، وفي ‏مقدمتها ‏تثبيت وقف العمليات ‏العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق ‏هرمز، ‏ضمن مسار يهدف ‏إلى إنهاء الحرب.