دمشق-سانا‏

كشف المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مصعب الأسود، أن عدد ورشات صياغة الذهب العاملة في سوريا يبلغ ‏نحو 430 ورشة، وهي تواجه تحديات تتعلق بتحديث المعدات وتطوير أساليب الإنتاج، إلى جانب متطلبات تعزيز الرقابة ‏على المشغولات وضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة قبل طرحها في الأسواق.‏

وبيّن الأسود لـ سانا، أن دمشق وحلب تتصدران عدد ورشات الصياغة بنحو 200 ورشة في كل منهما، فيما يتراوح عدد ‏الورشات في إدلب وأريافها بين 30 و35 ورشة، إضافةً إلى ثلاث أو أربع ورشات في حمص تتولى تصنيع المشغولات ‏الذهبية وفحصها ودمغها.‏

وأوضح أن آلية العمل تبدأ بجمع كسر الذهب من السوق وصهره، ثم تصنيع الموديلات التي تتخصص كل ورشة في ‏إنتاجها، وبعد اكتمال التصنيع والتحقق من العيار، تتوجه الورشة إلى فروع الهيئة في دمشق وحلب وحمص وإدلب ‏لاستكمال إجراءات الفحص والدمغ.‏

فحص المشغولات ودمغها

وأشار الأسود إلى أن فروع الهيئة تفحص المشغولات الذهبية وتتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، ويشمل ذلك ‏النوابض وعيار الذهب والأحجار المستخدمة فيها، مثل الزركون، وفق تعميم يحدد المواصفات الفنية للمشغولات.‏

وذكر أنه بعد التأكد من المطابقة، يتحقق الفرع من وجود اسم الصانع مختوماً على كل قطعة، ثم يضع دمغة الفرع الجديدة ‏إلى جانب دمغة الصانع، وبعد تسديد رسوم الوسم، يحصل صاحب الورشة على إيصال يثبت دفع الرسوم، ليتمكن من طرح ‏المشغولات في الأسواق وبيعها لمحال الجملة أو المفرق.‏

تحديث التجهيزات وتطوير الإنتاج

ولفت الأسود إلى أن ورشات الصياغة عانت خلال فترة النظام البائد من التعثر نتيجة سياسات أثرت في القطاع، إذ واجه ‏أصحابها صعوبات في استيراد الآلات والمعدات الجديدة إذ لم تكن تجري دون التعرض لمشكلات جمركية.‏

وأوضح أن إتاحة استيراد المعدات الصناعية معفاةً من الرسوم الجمركية لمدة عامين في المرحلة الحالية تفتح المجال أمام ‏أصحاب الورشات لتحديث تجهيزاتهم وتطوير أعمالهم ورفع مستوى الإنتاج.‏

جولات رقابية على الورشات

وفيما يخص الرقابة، أشار الأسود إلى أن الهيئة تنفذ جولات تفتيشية على الورشات عند الاشتباه بمخالفات في بعض ‏المشغولات المتداولة في الأسواق، أو عند ورود شكاوى بشأن منتجات معينة وتعذّر العثور على عينات منها، مبيّناً أن ‏الضابطة المختصة يمكن أن تتوجه إلى الورشة وتفتشها للتحقق من المشغولات أو المسكوكات موضوع الشكوى.‏

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يذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تأسست في شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة ‏وتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إلى جانب الإشراف على آلية ‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.‏