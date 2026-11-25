دمشق-سانا
كشف المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مصعب الأسود، أن عدد ورشات صياغة الذهب العاملة في سوريا يبلغ نحو 430 ورشة، وهي تواجه تحديات تتعلق بتحديث المعدات وتطوير أساليب الإنتاج، إلى جانب متطلبات تعزيز الرقابة على المشغولات وضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة قبل طرحها في الأسواق.
وبيّن الأسود لـ سانا، أن دمشق وحلب تتصدران عدد ورشات الصياغة بنحو 200 ورشة في كل منهما، فيما يتراوح عدد الورشات في إدلب وأريافها بين 30 و35 ورشة، إضافةً إلى ثلاث أو أربع ورشات في حمص تتولى تصنيع المشغولات الذهبية وفحصها ودمغها.
وأوضح أن آلية العمل تبدأ بجمع كسر الذهب من السوق وصهره، ثم تصنيع الموديلات التي تتخصص كل ورشة في إنتاجها، وبعد اكتمال التصنيع والتحقق من العيار، تتوجه الورشة إلى فروع الهيئة في دمشق وحلب وحمص وإدلب لاستكمال إجراءات الفحص والدمغ.
فحص المشغولات ودمغها
وأشار الأسود إلى أن فروع الهيئة تفحص المشغولات الذهبية وتتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، ويشمل ذلك النوابض وعيار الذهب والأحجار المستخدمة فيها، مثل الزركون، وفق تعميم يحدد المواصفات الفنية للمشغولات.
وذكر أنه بعد التأكد من المطابقة، يتحقق الفرع من وجود اسم الصانع مختوماً على كل قطعة، ثم يضع دمغة الفرع الجديدة إلى جانب دمغة الصانع، وبعد تسديد رسوم الوسم، يحصل صاحب الورشة على إيصال يثبت دفع الرسوم، ليتمكن من طرح المشغولات في الأسواق وبيعها لمحال الجملة أو المفرق.
تحديث التجهيزات وتطوير الإنتاج
ولفت الأسود إلى أن ورشات الصياغة عانت خلال فترة النظام البائد من التعثر نتيجة سياسات أثرت في القطاع، إذ واجه أصحابها صعوبات في استيراد الآلات والمعدات الجديدة إذ لم تكن تجري دون التعرض لمشكلات جمركية.
وأوضح أن إتاحة استيراد المعدات الصناعية معفاةً من الرسوم الجمركية لمدة عامين في المرحلة الحالية تفتح المجال أمام أصحاب الورشات لتحديث تجهيزاتهم وتطوير أعمالهم ورفع مستوى الإنتاج.
جولات رقابية على الورشات
وفيما يخص الرقابة، أشار الأسود إلى أن الهيئة تنفذ جولات تفتيشية على الورشات عند الاشتباه بمخالفات في بعض المشغولات المتداولة في الأسواق، أو عند ورود شكاوى بشأن منتجات معينة وتعذّر العثور على عينات منها، مبيّناً أن الضابطة المختصة يمكن أن تتوجه إلى الورشة وتفتشها للتحقق من المشغولات أو المسكوكات موضوع الشكوى.
يذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تأسست في شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إلى جانب الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.