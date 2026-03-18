نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين اعتداء قوات الاحتلال على صحفيين أجانب في القدس

القدس المحتلة-سانا

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الصحفيين الأجانب في مدينة القدس المحتلة، أثناء تأديتهم واجبهم المهني في تغطية الأحداث.

وأوضحت النقابة في بيان أوردته وكالة وفا، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على خمسة صحفيين، من بينهم مراسلة شبكة CNN الأمريكية، التي تعرضت لكسر في يدها، إضافة إلى مدير مكتب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، ومصور وكالة الأناضول التركية، وصحفيين آخرين.

وأشارت النقابة إلى أن الاعتداء لم يقتصر على الضرب، بل شمل تدمير معدات الصحفيين وسرقتها، بما في ذلك شرائح تخزين الصور، في محاولة لمنع توثيق انتهاكات الاحتلال، وعرقلة عمل الطواقم الصحفية.

وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين، ويأتي في إطار سياسة تستهدف تقييد العمل الإعلامي.

وحملت النقابة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين، داعية المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة، ولا سيما الاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود، إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية للصحفيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.