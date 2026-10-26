مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان يبحثون مع إيران خفض التصعيد في ‏المنطقة

عواصم-سانا‏

تبحث السعودية وتركيا وباكستان مع مسؤولين إيرانيين، اليوم الإثنين، سبل تعزيز ‏التنسيق الإقليمي وخفض التصعيد في المنطقة، وذلك خلال اجتماع في طهران يشارك ‏فيه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني المشير ‏عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن.‏

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين، أن الاجتماع يضم مسؤولين كباراً من ‏الدول الثلاث الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، فيما أكد نائب أمين المجلس ‏الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني، في تصريح للتلفزيوني الرسمي، ‏زيارة المسؤولين الثلاثة إلى طهران لإجراء مشاورات بشأن الأمن الإقليمي.‏

من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة رائد قرملي، في ‏منشور عبر منصة “إكس”: إن ممثلي الدول الثلاث، دول اتفاقية مكة، سيلتقون ‏الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي ‏الإيراني محسن رضائي.‏

وأوضح قرملي أن الزيارة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين ‏أطراف الأزمة الحالية، وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم جهود الوساطة ‏التي تقوم بها قطر وباكستان، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة لتحقيق ‏الأمن والاستقرار.‏

اتفاقية مكة للدفاع المشترك

ووقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في آب الماضي، ‏بهدف تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث.‏

وينص أحد بنود الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الأعضاء ‏هجوماً على جميع الأطراف، مع التزامها باستخدام الوسائل اللازمة لمواجهة التهديدات ‏التي تستهدف سلامة أراضيها وسيادتها وحدودها المعترف بها دولياً.‏

تحركات دبلوماسية في ظل التصعيد

وتأتي المحادثات في أعقاب اعتداءات متزايدة لميليشيا الحوثي في اليمن على السعودية، ‏وفي ظل استمرار المواجهات والتداعيات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية.‏

وكان قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زار طهران الأسبوع الماضي، حيث التقى ‏الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين إيرانيين آخرين، بحسب “رويترز”، في ‏إطار الاتصالات المتعلقة بالتطورات الإقليمية.‏

وتؤدي باكستان دور الوساطة في الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تشمل ‏الجهود الدبلوماسية الإقليمية مساعي لاحتواء التصعيد وتشجيع الحلول السياسية.‏