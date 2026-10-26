مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان يبحثون مع إيران خفض التصعيد في ‏المنطقة

عواصم-سانا
تبحث السعودية وتركيا وباكستان مع مسؤولين إيرانيين، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التنسيق الإقليمي وخفض التصعيد في المنطقة، وذلك خلال اجتماع في طهران يشارك فيه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين، أن الاجتماع يضم مسؤولين كباراً من الدول الثلاث الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، فيما أكد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني، في تصريح للتلفزيوني الرسمي، زيارة المسؤولين الثلاثة إلى طهران لإجراء مشاورات بشأن الأمن الإقليمي.
من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة رائد قرملي، في منشور عبر منصة “إكس”: إن ممثلي الدول الثلاث، دول اتفاقية مكة، سيلتقون الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
وأوضح قرملي أن الزيارة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية، وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها قطر وباكستان، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.
اتفاقية مكة للدفاع المشترك
ووقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في آب الماضي، بهدف تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث.
وينص أحد بنود الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الأعضاء هجوماً على جميع الأطراف، مع التزامها باستخدام الوسائل اللازمة لمواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة أراضيها وسيادتها وحدودها المعترف بها دولياً.
تحركات دبلوماسية في ظل التصعيد
وتأتي المحادثات في أعقاب اعتداءات متزايدة لميليشيا الحوثي في اليمن على السعودية، وفي ظل استمرار المواجهات والتداعيات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.
وكان قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زار طهران الأسبوع الماضي، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين إيرانيين آخرين، بحسب “رويترز”، في إطار الاتصالات المتعلقة بالتطورات الإقليمية.
وتؤدي باكستان دور الوساطة في الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تشمل الجهود الدبلوماسية الإقليمية مساعي لاحتواء التصعيد وتشجيع الحلول السياسية.