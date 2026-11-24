الرياض-سانا
أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 11 شخصاً، جراء استهداف ميليشيا الحوثي أحد أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض.
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني، في بيان عبر منصة إكس: إن الحادث أسفر عن إصابة مواطنين سعوديين، ومقيمين اثنين من الجنسية الهندية، وثلاثة مقيمين من الجنسية النيبالية، وأربعة مقيمين من الجنسية المصرية.
وأوضح أن الجهات المختصة نفذت الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في 19 الشهر الحالي تعرض أحد أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض لاعتداء شنته ميليشيا الحوثي، ما أدى إلى أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، من دون تسجيل إصابات.