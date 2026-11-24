الرياض-سانا

أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 11 شخصاً، جراء استهداف ميليشيا الحوثي أحد ‏أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض.‏

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني، في بيان عبر منصة إكس: إن الحادث أسفر ‏عن إصابة مواطنين سعوديين، ومقيمين اثنين من الجنسية الهندية، وثلاثة مقيمين من ‏الجنسية النيبالية، وأربعة مقيمين من الجنسية المصرية.‏

وأوضح أن الجهات المختصة نفذت الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة ‏الأرواح والممتلكات.‏

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في 19 الشهر الحالي تعرض أحد أبراج ‏المركز المالي في العاصمة الرياض لاعتداء شنته ميليشيا ‏الحوثي، ما أدى إلى أضرار ‏مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، من دون تسجيل إصابات.‏