254 قتيلاً و1165 جريحاً جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

ارتفع عدد ضحايا اعتداءات الطيران الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان اليوم الأربعاء، إلى 254 قتيلاً و1165 جريحاً، بحسب ما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان.

وقالت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية في بيان: “إنه وفق المعطيات المتوافرة لدى مراكزنا المنتشرة على الأراضي اللبنانية، بلغ عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في بيروت 153 قتيلاً و942 جريحاً، وفي بعلبك 18 قتيلاً و28 جريحاً، وفي الهرمل 9 قتلى و6 جرحى، وفي النبطية 28 قتيلاً و59 جريحاً، وفي قضاء عاليه 17 قتيلاً و6 جرحى، وفي صيدا 12 قتيلاً و56 جريحاً، وفي صور 17 قتيلاً و68 جريحاً، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 254 قتيلاً و1165 جريحاً.

وأضافت: إن عناصر الدفاع المدني عملت على تنفيذ عمليات الإسعاف وإجلاء الجرحى ونقل القتلى من المواقع المستهدفة، إضافة إلى إنقاذ عدد من الأشخاص الذين كانوا محتجزين تحت الأنقاض وذلك في ظل ظروف ميدانية بالغة الخطورة والتعقيد.

وأشارت إلى أن “الفرق المختصة تواصل عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض في عدد من المواقع، ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار الأعمال الميدانية”.

وكان وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين أعلن في وقت سابق اليوم مقتل أكثر من 89 شخصاً، وإصابة أكثر من 720 آخرين بجروح، في حصيلة أولية للاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان اليوم الأربعاء، وقال: “إن الحصيلة أولية، ونحن أمام تصعيد إسرائيلي خطير بأكثر من 100 غارة،

وما زالت سيارات الإسعاف تنقل الضحايا للمستشفيات”.

وكان الطيران الإسرائيلي شن أكبر هجماته على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي، واستهدف بيروت ومناطق في البقاع وجنوب لبنان، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران عن هدنة لمدة أسبوعين تمهيداً لوقف الحرب، وإعلان باكستان أن الهدنة تشمل الجبهة اللبنانية.

وأدانت الرئاسة اللبنانية اعتداءات طيران الاحتلال الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقفها، ووضع حدٍّ لهذا النهج الذي يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.