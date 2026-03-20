مقتل المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية – إسرائيلية

طهران-سانا

أعلنت إيران مقتل المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني، في هجوم وقع فجر اليوم الجمعة.

وذكرت “رويترز” أنّ التلفزيون الإيراني أكدّ مقتل نائيني في غارات أمريكية إسرائيلية.

وتشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي، حرباً على إيران، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعشرات القادة والمسؤولين.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن يوم الثلاثاء الماضي، مقتل رئيسه علي لاريجاني في غارة إسرائيلية استهدفته، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني.

وتردّ إيران على الغارات الإسرائيلية الأمريكية بقصف مواقع في إسرائيل، وبالاعتداء بالصواريخ والطيران المسير على عدد من الدول العربية والإقليمية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وضررٍ بالمنشآت والمواقع الحيوية.