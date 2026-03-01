تونس تؤكد رفضها المطلق لأي اعتداء على الدول العربية

تونس-سانا

أكدت تونس، اليوم الأحد، رفضها المطلق لأيّ اعتداء على أراضي الدول العربية الشقيقة، مجددة تمسّكها باحترام مبدأ سيادة الدول، وإدانتها كلّ اعتداء على أراضي أيّ دولة أو انتهاك لسيادتها.

وأعربت وزارة الخارجية التونسية في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية “عن تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن والعراق”.

كما دعا البيان، “كل الأطراف إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتغليب الحكمة والعودة إلى طاولة المفاوضات، وتجنّب المزيد من التصعيد حقناً لدماء الأبرياء، والحفاظ على مقدّرات شعوب المنطقة”.

وأضاف البيان: إن تونس تتابع بانشغال عميق، وقلق شديد التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما قد ينجرّ عنه من مخاطر اتّساع رقعة الصراع، والانزلاق إلى الفوضى فضلاً عمّا يُشكّله ذلك من تهديد جدّي للأمن والسّلم الإقليمي والدولي.

وشدّد البيان في هذا الإطار على “ضرورة تحمّل مجلس الأمن لمسؤولياته، واتّخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.

وتشن إيران منذ صباح أمس السبت، اعتداءات بصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة على كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.