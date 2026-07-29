البديوي: اعتداءات ميليشيات موالية لإيران في العراق على السعودية تصعيد خطير

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي الاعتداءات الإرهابية على المملكة العربية السعودية من الميليشيات الموالية لإيران في العراق، مجدداً التأكيد على تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية.

وشدد البديوي في بيان اليوم الأربعاء على أن هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وللأمن والسلم الإقليميين.

وجدد التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب المملكة، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد البديوي على أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار، داعياً إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الأعمال التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت أمس عدداً من المسيّرات التي انطلقت من الأراضي العراقية، ‏وحاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية‎.‎