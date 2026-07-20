البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 4 دولارات للغالون مع تصاعد الحرب‏

واشنطن-سانا
تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة أربعة دولارات للغالون مجدداً، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية وما تسببه من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما حركة إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.
وذكرت وكالة رويترز أن متوسط سعر البنزين في محطات الوقود الأمريكية بلغ، اليوم الإثنين، 4.0030 دولارات للغالون، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية، وهو أعلى مستوى يسجله منذ اندلاع موجة التصعيد الأخيرة.
وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 30 بالمئة منذ بدء الحرب في نهاية شباط الماضي، بالتزامن مع صعود أسعار النفط العالمية، في ظل المخاوف من تعطل الإمدادات العابرة لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط المنقولة بحراً، ما يجعله أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتدفقات الطاقة في العالم.
يذكر أن الغالون الأمريكي (المستخدم في تحديد أسعار الوقود في الولايات المتحدة) = 3.785 ليترات.