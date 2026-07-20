البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 4 دولارات للغالون مع تصاعد الحرب‏

photo 2026 07 20 12 58 18 1 البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 4 دولارات للغالون مع تصاعد الحرب‏

واشنطن-سانا

تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة أربعة دولارات للغالون مجدداً، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية وما تسببه من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما حركة إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.‏

وذكرت وكالة رويترز أن متوسط سعر البنزين في محطات الوقود الأمريكية بلغ، اليوم الإثنين، 4.0030 دولارات للغالون، ‏وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية، وهو أعلى مستوى يسجله منذ اندلاع موجة التصعيد الأخيرة.‏

وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 30 بالمئة منذ بدء الحرب في نهاية شباط الماضي، بالتزامن مع ‏صعود أسعار النفط العالمية، في ظل المخاوف من تعطل الإمدادات العابرة لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة ‏النفط المنقولة بحراً، ما يجعله أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتدفقات الطاقة في العالم.‏

يذكر أن الغالون الأمريكي (المستخدم في تحديد أسعار الوقود في الولايات المتحدة) = 3.785 ليترات.‏

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