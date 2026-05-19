قطر وتركيا تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره التركي هاكان فيدان التطورات في المنطقة، وآفاق تطوير العلاقات بين البلدين.



وذكرت وكالة” قنا” القطرية للأنباء أن الجانبين استعرضا في اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما ناقشا مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكّد وزير الخارجية القطري ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.



وكانت قطر أكدت في الـ 10 من أيار الجاري، دعمها الكامل للمبادرات الدبلوماسية والوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددةً على أهمية تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود، بما يهيئ الظروف المناسبة للتقدم بالمفاوضات، والتوصل إلى اتفاق شامل يرسخ الأمن والسلام المستدام في المنطقة.