القاهرة-سانا‏

لقي 21 شخصاً مصرعهم وأصيب 15 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جراء حريق اندلع إثر ‏انفجار شاحنة نقل محمّلة بأسطوانات الغاز بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة المصرية.‏

وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الحريق اندلع في الشاحنة على الطريق الدائري، ما ‏أدى إلى امتداد النيران إلى عشر سيارات كانت موجودة في محيط الحادث.‏

وأوضحت الصحيفة أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغاً باندلاع الحريق، ‏وعلى الفور توجهت فرق الحماية المدنية إلى الموقع لمحاصرة النيران والعمل على إخمادها.‏

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن 39 سيارة إسعاف شاركت في عمليات ‏الإنقاذ، مشيرة إلى نقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق ‏المركزي.‏

وأضافت الوزارة أن وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار يتابع تداعيات الحادث، ووجّه برفع ‏درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لموقعه، لضمان تقديم الرعاية ‏الطبية اللازمة للمصابين.‏

وفي آب الماضي، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون جراء حريق ناجم عن ‏انفجار أسطوانة غاز الهيليوم داخل مركز تجاري في العاصمة المصرية القاهرة.‏