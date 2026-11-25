القاهرة-سانا
لقي 21 شخصاً مصرعهم وأصيب 15 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جراء حريق اندلع إثر انفجار شاحنة نقل محمّلة بأسطوانات الغاز بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة المصرية.
وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الحريق اندلع في الشاحنة على الطريق الدائري، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عشر سيارات كانت موجودة في محيط الحادث.
وأوضحت الصحيفة أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغاً باندلاع الحريق، وعلى الفور توجهت فرق الحماية المدنية إلى الموقع لمحاصرة النيران والعمل على إخمادها.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن 39 سيارة إسعاف شاركت في عمليات الإنقاذ، مشيرة إلى نقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي.
وأضافت الوزارة أن وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار يتابع تداعيات الحادث، ووجّه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لموقعه، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
وفي آب الماضي، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون جراء حريق ناجم عن انفجار أسطوانة غاز الهيليوم داخل مركز تجاري في العاصمة المصرية القاهرة.