بيرن-سانا

أظهرت تقديرات أولية موافقة الناخبين السويسريين على تخفيف القيود المفروضة على صادرات الأسلحة، بنسبة بلغت 54 بالمئة، في استفتاء عكس تقارباً في المواقف بشأن التوازن بين سياسة الحياد السويسرية ومصالح قطاع الصناعات العسكرية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن معهد الاستطلاعات “جي إف إس برن” أن النتائج الأولية أظهرت تأييد تعديل القانون، الذي يخفف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة.

وفرضت أحزاب يسارية ومنظمات غير حكومية إجراء الاستفتاء رفضاً للتعديل، محذرة من تأثيره في حياد سويسرا واحتمال وصول أسلحتها بصورة غير مباشرة إلى مناطق النزاعات أو إلى أنظمة تنتهك القانون، فيما يرى مؤيدوه، ومن بينهم أحزاب الوسط واليمين، أن تخفيف القيود ضروري للحفاظ على تنافسية صناعة الأسلحة السويسرية ومكانتها في سلاسل الإمداد الدولية.

وكان البرلمان السويسري أقر التعديلات العام الماضي بدعم من الحكومة، في ضوء التغيرات التي طرأت على الوضع الأمني في أوروبا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتسمح التعديلات بتصدير معدات عسكرية إلى 36 دولة شريكة حتى في أثناء النزاعات الدولية، شريطة ألا تمنح هذه الصادرات ميزة عسكرية.

ووفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت سويسرا المرتبة العشرين عالمياً بين أكبر مصدّري الأسلحة خلال الفترة بين عامي 2021 و2025، بحصة بلغت 0.3 بالمئة من السوق العالمية، تتركز صادراتها في الذخائر والمركبات المدرعة وقطع الغيار، وتستحوذ الدول الأوروبية على أكثر من 86 بالمئة منها، فيما تتصدر ألمانيا قائمة المستوردين.