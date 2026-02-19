ترامب يحذّر لندن من التخلي عن قاعدة دييغو غارسيا

واشنطن-سانا

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بريطانيا من التخلي عن قاعدة “دييغو غارسيا” العسكرية المهمة في المحيط الهندي، مشيراً إلى أهميتها بالنسبة لأي هجوم قد تشنّه الولايات المتحدة على إيران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله على منصته تروث سوشال أمس الأربعاء: “يتعيّن على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ألا يفقد، لأي سبب، السيطرة على قاعدة دييغو غارسيا عبر الدخول في عقد إيجار مدته 100 عام، وهو عقد هشّ في أحسن الأحوال”، مشيراً إلى أنه “لا ينبغي انتزاع هذه الأرض من المملكة المتحدة، وإذا سُمح بذلك، فسيكون ذلك وصمة عار لحليفنا العظيم”.

وأضاف: “سنكون دائماً مستعدين وراغبين وقادرين على القتال من أجل المملكة المتحدة، لكن عليهم أن يظلّوا أقوياء في مواجهة أي مشكلات توضع أمامهم، لا تَتَنَازَلوا عن دييغو غارسيا”.

وبيّن ترامب أنه “إذا قرّرت إيران عدم إبرام اتفاق، فقد يكون من الضروري أن تستخدم الولايات المتحدة دييغو غارسيا، والمطار الواقع في فيرفورد، من أجل القضاء على هجوم محتمل من نظام شديد الاضطراب والخطورة”، لافتاً إلى أنه قلق من “هجوم يمكن أن يُشنّ على المملكة المتحدة، فضلاً عن دول صديقة أخرى”.

وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى أوضح أمس أنه من المتوقع أن تقدم إيران مقترحاً مكتوباً عن كيفية تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة في أعقاب المحادثات الأميركية الإيرانية التي انعقدت في جنيف الثلاثاء الماضي.

وأشار إلى أن كبار مستشاري الأمن القومي اجتمعوا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الملف الإيراني، وأُبلغوا بضرورة اكتمال انتشار جميع القوات الأميركية في المنطقة بحلول منتصف آذار.