الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: محطة زابوروجيا النووية تفقد إمدادات الكهرباء الخارجية إثر تضرر أحد خطوطها
بحث
بحث
sana-logo-mobile

محطة زابوروجيا النووية تفقد إمدادات الكهرباء الخارجية إثر تضرر أحد خطوطها

photo 2026 11 08 15 19 54 محطة زابوروجيا النووية تفقد إمدادات الكهرباء الخارجية إثر تضرر أحد خطوطها
جندي روسي يقف حراسة عند نقطة تفتيش بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية- أوكرانيا- أرشيف رويترز

موسكو-سانا‏

أعلنت إدارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية ‌في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، أن المحطة ‏فقدت إمدادات الكهرباء الخارجية بعد فصل خط فيروسبلافنا للكهرباء بواسطة ⁠أنظمة الحماية ‏بسبب تعرضه لأضرار.‏

وقالت الإدارة، في بيان أوردته وسائل إعلام روسية: إن خط فيروسبلافنا أغلق تلقائياً بواسطة ‏أنظمة الحماية، وإن مولدات ديزل احتياطية تزود ‌المعدات ⁠اللازمة للتشغيل الآمن للمحطة ‏بالكهرباء.‏

وتقع محطة زابوروجيا للطاقة النووية، أكبر محطة نووية في أوروبا، في مدينة إنرهودار ‏بمقاطعة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، وهي خاضعة لسيطرة القوات الروسية منذ عام ‌‏2022.‏

قوة عسكرية باكستانية تصل إلى السعودية لتعزيز الدفاع المشترك
السعودية تُدين إمعان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحقّ الشعب الفلسطيني
اعتقالات وإحراق ممتلكات.. تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية
كوبر تؤكد ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة الدولية
البديوي: الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين تصعيد خطير يهدد أمن ‏المنطقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار