محطة زابوروجيا النووية تفقد إمدادات الكهرباء الخارجية إثر تضرر أحد خطوطها

موسكو-سانا‏

أعلنت إدارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية ‌في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، أن المحطة ‏فقدت إمدادات الكهرباء الخارجية بعد فصل خط فيروسبلافنا للكهرباء بواسطة ⁠أنظمة الحماية ‏بسبب تعرضه لأضرار.‏

وقالت الإدارة، في بيان أوردته وسائل إعلام روسية: إن خط فيروسبلافنا أغلق تلقائياً بواسطة ‏أنظمة الحماية، وإن مولدات ديزل احتياطية تزود ‌المعدات ⁠اللازمة للتشغيل الآمن للمحطة ‏بالكهرباء.‏

وتقع محطة زابوروجيا للطاقة النووية، أكبر محطة نووية في أوروبا، في مدينة إنرهودار ‏بمقاطعة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، وهي خاضعة لسيطرة القوات الروسية منذ عام ‌‏2022.‏