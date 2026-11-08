محطة زابوروجيا النووية تفقد إمدادات الكهرباء الخارجية إثر تضرر أحد خطوطها

موسكو-سانا
أعلنت إدارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، أن المحطة فقدت إمدادات الكهرباء الخارجية بعد فصل خط فيروسبلافنا للكهرباء بواسطة أنظمة الحماية بسبب تعرضه لأضرار.
وقالت الإدارة، في بيان أوردته وسائل إعلام روسية: إن خط فيروسبلافنا أغلق تلقائياً بواسطة أنظمة الحماية، وإن مولدات ديزل احتياطية تزود المعدات اللازمة للتشغيل الآمن للمحطة بالكهرباء.
وتقع محطة زابوروجيا للطاقة النووية، أكبر محطة نووية في أوروبا، في مدينة إنرهودار بمقاطعة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، وهي خاضعة لسيطرة القوات الروسية منذ عام 2022.