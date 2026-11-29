عدن-سانا

بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة، اليوم الأحد، مع منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن سامر عبد الجابر، تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز، وتعزيز التعاون الإنساني والتنموي، وملف المحتجزين لدى جماعة الحوثي.

وأكدت الزوبة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية، خلال اللقاء في عدن، أولوية إيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى تعز، ولا سيما الأدوية ومستلزمات غسيل الكلى والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، داعية إلى تكثيف التنسيق لتسريع وصولها، كما طالبت الأمم المتحدة بالضغط للإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين، ورفضت استخدام القضايا الإنسانية وسيلة للابتزاز السياسي.

من جانبه، أكد عبد الجابر حرص الأمم المتحدة على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى العمل على توحيد الرسائل الموجهة إلى المانحين لحشد الموارد اللازمة لخطة الاستجابة الإنسانية، ودعم النازحين والمجتمعات المضيفة.

واستعرض خطة الاستجابة العاجلة لتسيير قوافل إغاثية إلى تعز، والجهود الإنسانية والتنموية في عدد من المحافظات، لافتاً إلى إعداد استراتيجية للتعامل مع ملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، ورفض أي مساومة بشأنهم.

وكان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، جدد في 18 تشرين الثاني الماضي، التأكيد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك محافظة تعز.

وتعيش محافظة تعز حصاراً تفرضه ميليشيا الحوثي، أدى إلى إغلاق طرق ‏رئيسة وعرقلة حركة المدنيين ووصول الإمدادات الأساسية، ما فاقم ‏الأوضاع الإنسانية، في وقت أعلنت فيه السلطات المحلية في 15 تشرين ‏الثاني الجاري حرمان نحو 246 ألف شخص من خدمات الرعاية الصحية ‏الأساسية، محذرة من تهديد نقص الوقود والأكسجين والأدوية في استمرار عمل ‌‏12 مستشفى رئيساً.‏