الأردن يعلن مبادرة لتسيير رحلات جوية منتظمة من عمان إلى صنعاء

عمّان-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة، عن مبادرة لتسيير رحلات جوية منتظمة بين العاصمة الأردنية عمّان والعاصمة اليمنية صنعاء، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز مسار السلام في اليمن.



وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستتولى تنفيذ رحلات جوية منتظمة بين عمّان وصنعاء، مشيرةً إلى أنه يجري استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لبدء تشغيلها.



وقالت الوزارة: “إن المبادرة تأتي استجابةً للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعماً لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم مسار السلام في اليمن، وتنفيذاً للتفاهمات السابقة حول تسيير رحلات تجارية بين الأردن واليمن”.



ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الجهود الإنسانية، بما ينعكس إيجاباً على تخفيف معاناة المدنيين ودعم مساعي الاستقرار في اليمن.



ويأتي الإعلان الأردني في وقت تؤكد فيه الحكومة اليمنية، بشكل متكرر، استعدادها لمواصلة تشغيل الرحلات المدنية من وإلى مطار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية والناقلات المصرح لها، فيما استأنف المطار منذ عام 2022 رحلات جوية محدودة، غالبيتها إلى العاصمة الأردنية عمّان، بموجب الترتيبات المنبثقة عن الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.