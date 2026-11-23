دير الزور-سانا

أطلقت مديرية الصناعة بدير الزور اليوم الإثنين برنامج” المرصد الصناعي”، بهدف رصد واقع المنشآت الصناعية، وتقييم طاقاتها الإنتاجية، ونسب التشغيل، والعمالة فيها، إلى جانب تحديد احتياجاتها والصعوبات التي تواجه الصناعيين.

وأوضح مدير المديرية سالم الخلف، في تصريح لـ سانا، أن البرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للمنشآت الصناعية عبر فرق مسح مختصة، ما يسهم في توجيه الاستثمار واستثمار المواد الخام المتوافرة في المحافظة.

وبيّن الخلف أن فرق المسح الصناعي باشرت عملها بمعمل للألبان والأجبان في المدينة كأولى المنشآت المستهدفة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الصناعية للمنشآت كافة ودعم الاستثمار في المحافظة.

ويشهد القطاع الصناعي في دير الزور مرحلة إعادة تأهيل وتفعيل بعد دمار واسع لحق ببنيته التحتية، مع التركيز على إطلاق الاستثمارات في المدينة الصناعية وتنشيط القطاعات المرتبطة بالزراعة والنفط والغاز.