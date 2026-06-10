مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

الرياض-سانا

أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية بمسيرات وصواريخ باليستية على البحرين والكويت والأردن مؤكداً أنها عدوان سافر على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.



وفي بيان صادر عن المجلس عقب اجتماع عقده في العاصمة البحرينية المنامة على خلفية الهجمات أوضح أن” الاجتماع عقد في يوم شهد هجمات إيرانية غاشمة طالت الدول الثلاث” محذراً من أن “الأعمال العدائية الإيرانية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب وتغلق أبواب الحوار التي طالما دعت إليها دول المجلس كما أنها تقوّض أسس الثقة”.

وأعرب المجلس عن “تضامنه الكامل ووقوفه مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية” مؤكداً أن “أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحداها هو اعتداء عليها جميعاً”.

كما طمأن المجلس مواطني دوله والمقيمين على أراضيها بأن “قدرات الدفاع المشترك ومنظومات الدفاع الجوي تتصدّى لهذه الاعتداءات بكفاءة وجاهزية عالية ” مؤكداً “حقّ دوله الثابت والمشروع في الدفاع عن نفسها والردّ على هذا العدوان بكل الوسائل المشروعة في الوقت الذي تمضي فيه دول المجلس في صون أمن المنطقة واستقرارها”.

وطالب المجلس إيران بـ”التوقف الفوري والكف نهائياً عن أي استهداف لدول المجلس ومصالحها ومواطنيها” محملاً طهران “المسؤولية الكاملة عن أعمالها العدائية وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة” وحذر من أن “التمادي في نهج العدوان لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة”.

ودعا مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياتهم في إدانة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه بما يضمن احترام سيادة الدول وحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي” مجدداً “تمسك دول مجلس التعاون بخيار السلام وحسن الجوار والحلول الدبلوماسية”.

وتعرضت كل من الأردن والبحرين والكويت فجر اليوم لهجمات جوية قالت إيران إنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في تلك الدول رداً على ضربات نفذتها واشنطن واستهدفت مواقع داخل إيران عقب إسقاط مروحية أمريكية وذلك رغم سريان هدنة بين طهران وواشنطن منذ 8 نيسان الماضي يجري خلالها الطرفان مفاوضات لإنهاء الحرب.