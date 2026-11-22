‏ ‏وارسو-سانا‏

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أكد ممثلو الادعاء في بولندا أن الأجسام الثلاثة التي دخلت المجال الجوي للبلاد يوم ‏الجمعة الماضي، هي صواريخ روسية من طراز «كيه إتش-101».‏

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ونقلت وكالة رويترز عن ممثلي الادعاء في منطقة لوبلين قولهم، في بيان اليوم ‏الأحد: إن النتائج الأولية لفحص الحطام تشير إلى أن الصواريخ صُنعت خلال الربع ‏الرابع من عام 2026 في منشآت بمدينة دوبنا بمنطقة موسكو في روسيا، وذلك بناءً ‏على طلب الحكومة البولندية التحقيق في الحادثة.‏

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وكانت تصريحات رسمية سابقة رجّحت أن يكون أحد الأجسام طائرة مسيّرة تعمل ‏بمحرك نفاث، قبل أن تشير نتائج التحقيق الأولية إلى أن الأجسام الثلاثة صواريخ.‏

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وفي أعقاب الحادثة، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن الحلف ‏سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية.‏

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ومن المقرر أن يعقد مجلس شمال الأطلسي اجتماعاً في العاصمة البلجيكية بروكسل ‏يوم غد الإثنين، لمناقشة انتهاك المجال الجوي البولندي.‏

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وكانت السلطات البولندية أعلنت يوم الجمعة الماضي دخول ثلاثة أجسام روسية ‏المجال الجوي للبلاد وسقوطها داخل الأراضي البولندية، مشيرة إلى فتح تحقيق في ‏الحادثة والتوجه لطلب دعم إضافي من حلف شمال الأطلسي (الناتو).‏