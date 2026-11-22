وارسو-سانا
أكد ممثلو الادعاء في بولندا أن الأجسام الثلاثة التي دخلت المجال الجوي للبلاد يوم الجمعة الماضي، هي صواريخ روسية من طراز «كيه إتش-101».
ونقلت وكالة رويترز عن ممثلي الادعاء في منطقة لوبلين قولهم، في بيان اليوم الأحد: إن النتائج الأولية لفحص الحطام تشير إلى أن الصواريخ صُنعت خلال الربع الرابع من عام 2026 في منشآت بمدينة دوبنا بمنطقة موسكو في روسيا، وذلك بناءً على طلب الحكومة البولندية التحقيق في الحادثة.
وكانت تصريحات رسمية سابقة رجّحت أن يكون أحد الأجسام طائرة مسيّرة تعمل بمحرك نفاث، قبل أن تشير نتائج التحقيق الأولية إلى أن الأجسام الثلاثة صواريخ.
وفي أعقاب الحادثة، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن الحلف سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس شمال الأطلسي اجتماعاً في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم غد الإثنين، لمناقشة انتهاك المجال الجوي البولندي.
وكانت السلطات البولندية أعلنت يوم الجمعة الماضي دخول ثلاثة أجسام روسية المجال الجوي للبلاد وسقوطها داخل الأراضي البولندية، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادثة والتوجه لطلب دعم إضافي من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بولندا تؤكد أن الأجسام الثلاثة التي اخترقت مجالها الجوي صواريخ روسية
وارسو-سانا