مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية وتهديدات ميليشيا الحوثي للملاحة البحرية

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن الاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول المجلس، وتهديدات ميليشيا “الحوثي” بإغلاق مضيق باب المندب تمثل أعمالاً خطيرة تستوجب المحاسبة الفورية، وموقفاً دولياً حازماً يضمن احترام القانون الدولي وحرية الملاحة وحماية البنى التحتية للطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن البديوي قوله خلال كلمة ألقاها في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول “حوكمة الموارد الطبيعية”: إن دول المجلس تشكل شريكاً موثوقاً في استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشدداً على أن الحوكمة الرشيدة للموارد تُعد ركيزة أساسية للأمن والازدهار الإقليمي والدولي.

وأدان البديوي بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن ميليشيا “الحوثي” والتلويح بإغلاق مضيق باب المندب، وفرض ما سمته “حظر الملاحة”، واصفاً إياها بالتصعيد الخطير والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الذي يهدد أحد أهم الممرات المائية والاستراتيجية في العالم ويمس سلاسل الإمداد العالمية.

كما تطرق الأمين العام للمجلس إلى الممارسات الإيرانية التي تستهدف الملاحة في مضيق هرمز عبر احتجاز السفن التجارية وزرع الألغام البحرية والتهديد بإغلاق المضيق، مؤكداً أن هذه الإجراءات تقوض الثقة بأمن المعابر البحرية الدولية.

تأتي هذه التصريحات في ظل تحذيرات دولية متصاعدة من خطورة الممارسات والتهديدات المستمرة من قبل إيران وميليشيا الحوثي، والتي تمس حركة التجارة وإمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر والخليج العربي.