إصابة خمسة فلسطينيين في اعتداءت الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب خمسة فلسطينيين اليوم الجمعة جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وشرق مدينة طوباس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن محافظة القدس قولها: إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على عدد من الفلسطينيين أثناء محاولتهم اجتياز جدار الفصل العنصري، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، وتم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، لتلقي العلاج.

كما أصيب شابان فلسطينيان جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب المبرح في منطقة عقبة تياسير شرق مدينة طوباس، وقامت طواقم الهلال الأحمر بنقلهما إلى المستشفى.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بديا غرب المدينة، وداهمت عدداً من المحال التجارية بعد تفجير أبوابها، كما أطلقت قنابل صوتية، ما تسبب بأضرار مادية.

وأصيب أمس الخميس فلسطينيان في اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.