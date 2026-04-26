ترامب وستارمر يبحثان ضرورة استئناف الملاحة في مضيق هرمز

اتصال هاتفي 4 ترامب وستارمر يبحثان ضرورة استئناف الملاحة في مضيق هرمز

لندن-سانا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مكالمة هاتفية اليوم الأحد، الحاجة الملحّة لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التداعيات الاقتصادية المتصاعدة لإغلاق الممر البحري الحيوي.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني قوله: إن الجانبين شددا على أن استمرار تعطّل الملاحة في المضيق يحمل عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي وتكاليف المعيشة للمواطنين.

وأضاف المتحدث: إن ستارمر أطلع ترامب على آخر مستجدات مبادرته المشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الهادفة إلى استعادة حرية الملاحة، وضمان أمن الممرات البحرية.

وكان الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز قد حذّر أول أمس من تصاعد المخاطر التي تهدد سلامة البحارة وحركة السفن في مضيق هرمز، مؤكداً أن حرية الملاحة مبدأ غير قابل للتفاوض.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك