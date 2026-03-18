ملك البحرين يبحث مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة

المنامة-سانا

بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، التطورات الراهنة بالمنطقة والأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا”، “أن ترامب أكد خلال الاتصال دعم الولايات المتحدة الكامل لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وحرصها على صون أمنها واستقرارها”، مجدداً إدانته الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتواصلة على الدول العربية.

بدوره نوّه ملك البحرين بمواقف الولايات المتحدة الداعمة لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول الخليج العربي، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، وحرصهما المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها البحرين؛ ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.