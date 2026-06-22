الصحة اللبنانية: 4175 قتيلاً ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي

photo 2026 06 22 21 52 37 الصحة اللبنانية: 4175 قتيلاً ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الثاني من آذار الماضي إلى 4175 قتيلاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة قوله في بيان: “إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية منذ 2 آذار حتى 22 حزيران بلغت 4175 قتيلاً و12164 جريحاً”.

وكان خمسة أشخاص، بينهم طفل، قتلوا يوم أمس وأصيب شخص آخر جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من البلدات والقرى اللبنانية.

‎ يُذكر أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت يوم أمس أن حصيلة ضحايا الاعتداءات

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