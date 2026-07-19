الأردن: مطار وميناء العقبة يعملان بشكل طبيعي دون مخاطر أو تهديدات

عمّان-سانا

أكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اليوم الأحد، أن مطار العقبة والميناء يعملان بشكل طبيعي دون تسجيل أي تهديدات أو مخاطر خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا ” عن المومني قوله: إن الجهات الأمنية لم ترصد أي تهديدات محتملة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الإجراءات الوقائية قائمة، وأن تقييم المخاطر يتم بشكل متواصل لضمان سلامة المنشآت الحيوية في المملكة.

وجاءت تصريحات المومني بعد دعوة السفارة الأمريكية في الأردن مواطنيها تجنب السفر إلى مطار أو ميناء العقبة، بسبب ما سمته “تهديداً محدداً وموثوقاً “.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات متزايدة عقب استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وانتهاء الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار بينهما.

وكانت القوات المسلحة الأردنية، أعلنت أمس السبت، اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة و10 صواريخ، دخلت أجواء المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.