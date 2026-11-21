القاهرة-سانا

تُوّج الفيلم “أربعة ناقص ثلاثة” للمخرج النمساوي أدريان جويجينجر بجائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، في ختام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أسدلت ستارها مساء أمس الجمعة في دار الأوبرا المصرية، معلنةً نتائج مسابقاتها المختلفة، ومحتفيةً بخمسين عاماً على تأسيس المهرجان.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في تقرير نشرته أمس الجمعة، أن حفل الختام شهد تكريم مدير التصوير المصري سعيد شيمي بجائزة الهرم الذهبي، قبل إعلان الجوائز التي توزعت على المسابقة الدولية وآفاق السينما العربية وأسبوع النقاد الدولي ومسابقة الأفلام القصيرة.

جوائز المسابقة الدولية

إلى جانب الهرم الذهبي، نال المخرج الفرنسي رودي روزنبرغ الهرم الفضي لأفضل مخرج عن فيلم “كلمات الحب”، فيما ذهبت جائزة الهرم البرونزي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، إلى فيلم ”البرانية” للمخرجة المصرية الهولندية أشجان الهمص.

وفازت النمساوية فاليري باخنر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في “أربعة ناقص ثلاثة”، وحصل روبرت شتادلُوبر على جائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ عن الفيلم نفسه، بينما نالت ليلى المراكشي ودلفين أجو جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو عن فيلم ”الفراولة”.

ومُنحت جائزة هنري بركات لأفضل مساهمة فنية مناصفةً بين مدير التصوير ماريوس باندورو عن التصوير، وهندريك فان كيتس عن تصميم المناظر، عن الفيلم الأوروبي المشترك ”هيسل 85” للمخرجة تيودورا آنا ميهاي.

حضور عربي في الجوائز وسوري بالتحكيم

وفي الجوائز العربية، حاز فيلم ”المراعي الصيفية” اللبناني الأوروبي المشترك، للمخرجين نائل خليفي وليزا ديبوش، جائزة أفضل فيلم عربي طويل، كما تقاسم جائزة أفضل سيناريو أو إنجاز إبداعي مع فيلم “حتى الفجر” المغربي الإيطالي للمخرج محمد زين الدين، فيما نالت الممثلة منال عيسى جائزة أفضل أداء تمثيلي عن دورها في الفيلم.

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، فاز فيلم ”يوم الغضب: حكايات من طرابلس” للمخرجة اللبنانية رانية الرافعي بجائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي، كما نال جائزة أفضل فيلم وثائقي، وذهبت جائزة صلاح أبو سيف، المخصصة للجنة التحكيم الخاصة، إلى الفيلم المصري ”بنتك” للمخرجة سارة الشاذلي.

وشارك المخرج السوري أمير فخر الدين في لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج المغربي نبيل عيوش، فيما ضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المونتير السوري قتيبة برهمجي.

جوائز أسبوع النقاد والأفلام القصيرة

وفي مسابقة أسبوع النقاد الدولي، فاز الفيلم الأرجنتيني ”قطار النهر” للمخرجين لورينزو فيرو ولوكاس إيه فينيالي بجائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم، ونال الفيلم الكازاخستاني ”قبل شروق الشمس من الغرب” للمخرج أزامات شارجين جائزة فتحي فرج، كما حصل الفيلم البنغالي الألماني المشترك “الفتاة الكفيفة والفيل” للمخرج اشتياك أحمد زيهاد على تنويه خاص.

أما مسابقة الأفلام القصيرة، فمنحت لجنة التحكيم جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير إلى الفيلم الأمريكي الصيني المشترك ”أسرارنا” للمخرجة لينتي ليانج، وجائزتها الخاصة إلى الفيلم الهندي ”كنا هنا” للمخرج براناف باسين، فيما نال الفيلم الفلسطيني الهولندي المشترك ”خيوط رقيقة” للمخرجة صابرين خوري تنويهاً خاصاً.

وذهبت جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) إلى الفيلم البلجيكي الهولندي الألماني المشترك ”هيسل 85”، بينما حصل الفيلم المصري ”برلين” للمخرج أحمد عبد الله على جائزة يوسف شريف رزق الله /جائزة الجمهور/.

خمسون عاماً.. ومبادرات تدعم المواهب السينمائية

وكانت الدورة الـ 47 لمهرجان القاهرة السينمائي أقيمت بين 11 و20 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 145 فيلماً من 64 دولة، وتزامنت مع مرور نصف قرن على تأسيس المهرجان عام 1976.

وامتدت فعاليات الدورة إلى دعم صناعة السينما من خلال “أيام القاهرة لصناعة السينما”، التي تضمنت لقاءات وورشات عمل ومحاضرات وجلسات نقاشية، إلى جانب ملتقى وسوق القاهرة السينمائي، ومبادرة ”من الكتاب إلى الشاشة” التي أُطلقت للمرة الأولى بهدف اكتشاف المواهب ودعم المشروعات السينمائية وتعزيز التعاون بين العاملين في الصناعة.