القوات اليمنية تعلن تنفيذ ‏875 استهدافاً لمواقع ميليشيا الحوثي

عدن-سانا‏

أعلنت القوات اليمنية، اليوم السبت، تنفيذ 875 عملية استهداف لمواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي، ‏خلال الساعات الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن”، مشيرة إلى استمرار المواجهات في جبهات ‏تعز ومأرب والجوف والجبهات الجنوبية والغربية.

خسائر في صفوف الحوثيين

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات ماجد عبد الله النزيلي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”: إن ‏العمليات استهدفت مواقع الميليشيا ومصادر نيرانها ووسائلها القتالية، بإسناد من الطيران الحربي ‏والمسيّر والمدفعية.

وأوضح البيان أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى مقتل وإصابة نحو 130 من عناصر ‏الميليشيا وتدمير وإعطاب 50 آلية وعربة ووسيلة عسكرية ومنصة لإطلاق الصواريخ.

مواجهات في تعز وضغط في مأرب والجوف

وفي محافظة تعز، أشار البيان إلى أن القوات اليمنية تواصل، بمساندة المقاومة الشعبية، التصدي ‏لهجمات الميليشيا واستهداف تحركاتها ومواقعها على مختلف المحاور.

ولفت البيان إلى أنه في جبهتي مأرب والجوف، استهدفت وحدات من فرق الطوارئ وقوات درع ‏الوطن والمناطق العسكرية، بإسناد من المقاومة الشعبية تجمعات الميليشيا، في إطار مواصلة ‏الضغط العسكري على مواقعها.

كما واصلت القوات اليمنية تنفيذ مهامها في الجبهات الجنوبية والغربية والتعامل مع هجمات ‏الميليشيا وتحركاتها.

وتأتي هذه العمليات في سياق مواجهات عسكرية متواصلة شهدت خلالها الجبهات اليمنية ‏تطورات ميدانية، سبق أن أعلنت القوات المسلحة على إثرها تحقيق تقدم في عدد من المحاور، ‏ولا سيما في محافظتي تعز والجوف.

كما أعلنت القوات اليمنية في بيانات سابقة استعادة مواقع ومناطق كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا ‏الحوثي، من بينها قرية النيداني وشعب الصراري وأجزاء من عزلة صنمات ومنطقة رباط القرن ‏في تعز، ومواقع أم لفيفة وقرون الصبير ودحيضة العاقر في الجوف.