مجلس الأمة الجزائري يصدّق على إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر

الجزائر-سانا‏

صدّق مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان)، في جلسة مغلقة له ‏اليوم الأحد، على مقترح إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى دولة ‏النيجر المجاورة.‏

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وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمة، ‏المصادقة على الإخطار الوارد من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ‏الخاص بإرسال وحدات من الجيش إلى جمهورية النيجر، بإجماع الأعضاء ‏الحاضرين الـ 148.‏

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وينص الدستور الجزائري على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقرِّر إرسال ‏وحدات من الجيش إلى خارج الحدود بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي ‏أعضاء كل غرفة من غرفتَي البرلمان.‏

وفي 30 آب الماضي، أرسلت الجزائر أربع مقاتلات من طراز “سوخوي ‏سو-30″، ترافقها طائرة للتزود بالوقود جواً، إلى مطار نيامي في النيجر، ‏استجابةً لطلب السلطات النيجرية، وذلك عقب محاولة تمرد عسكري شهدتها ‏العاصمة نيامي في 28 و29 آب، واستهدفت مواقع عسكرية وحساسة، بينها ‏قاعدة جوية.‏