مجلس الأمة الجزائري يصدّق على إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر

الجزائر-سانا
صدّق مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان)، في جلسة مغلقة له اليوم الأحد، على مقترح إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى دولة النيجر المجاورة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمة، المصادقة على الإخطار الوارد من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الخاص بإرسال وحدات من الجيش إلى جمهورية النيجر، بإجماع الأعضاء الحاضرين الـ 148.
وينص الدستور الجزائري على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقرِّر إرسال وحدات من الجيش إلى خارج الحدود بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتَي البرلمان.
وفي 30 آب الماضي، أرسلت الجزائر أربع مقاتلات من طراز “سوخوي سو-30″، ترافقها طائرة للتزود بالوقود جواً، إلى مطار نيامي في النيجر، استجابةً لطلب السلطات النيجرية، وذلك عقب محاولة تمرد عسكري شهدتها العاصمة نيامي في 28 و29 آب، واستهدفت مواقع عسكرية وحساسة، بينها قاعدة جوية.