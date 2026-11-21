ليما-سانا



ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر منطقة جونين وسط البيرو، وفق بيانات المعهد الجيوفيزيائي البيروفي، دون ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.



وأوضح مركز علم الزلازل الوطني التابع للمعهد، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم السبت، أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال غرب مدينة جونين، وعلى عمق 129 كيلومتراً تحت سطح الأرض.



وفي السياق، ذكرت وكالة رويترز أن سكان العاصمة ليما شعروا بالزلزال، ما دفع عدداً منهم إلى مغادرة منازلهم.



وضرب زلزال بلغت شدته 6.7 درجات على مقياس ريختر الخميس الماضي، منطقة أوباهواتشو جنوب البيرو، دون ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

